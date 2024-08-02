Başkan Ahmet Akın, Köseler Mahallesi'nde Barışı Sağladı - Son Dakika
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Başkan Ahmet Akın, Köseler Mahallesi'nde Barışı Sağladı

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Köseler Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki aileyi barıştırarak köye çocuk parkı yapılacağını müjdeledi.

02.08.2024 14:17  Güncelleme: 14:48
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Köseler Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Ahmet Akın, köyde aralarında husumet olan iki aileyi, mahalle sakinlerinin isteğiyle bir araya getirerek barıştırdı. Barışmalarının şerefine köye çocuk parkı yapacağı müjdesini veren Başkan Akın, parkın adının "Barış" olacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Altıeylül İlçesi kırsal Köseler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek hatırlarını ve ihtiyaçlarını soran Başkan Ahmet Akın, mahalle sakinlerinin aralarında uzun süredir husumet bulunan iki aileyi barıştırması isteğini kırmadı. Akın, köy meydanında; Tacettin Akbulut ve Sinan Aktürk'ü bir araya getirerek herkesin önünde barıştırdı.

Köye çocuk parkı yapılacak

Köy halkının alkışları eşliğinde sarılarak barıştıkları için Başkan Ahmet Akın köye çocuk parkı yapma sözü verdi. Akın, iki ailenin barışması nedeniyle parkın ismini 'Barış Parkı' koyacaklarını ifade etti. Başkan Ahmet Akın'a ziyarette, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Sinan Ayhan, Genel Sekreter Naki Çetin ile daire başkanları eşlik etti.

Başkan Ahmet Akın, Köseler Mahallesi\'nde Barışı Sağladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ahmet Akın, Köseler Mahallesi'nde Barışı Sağladı - Son Dakika

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