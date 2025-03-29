Başkan Ahmet Kaya, Mahalle İftarında Sakinlerle Buluştu

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle iftarları kapsamında, Değirmendere ve Sanayi mahallelesi sakinleriyle bir araya geldi. Kaya, "Artık ramazanın sonuna geldik, aynı güzellikleri gelecek yıl da yaşamak dileğiyle, iftarımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları, Değirmendere ve Sanayi mahallelerinin sakinlerinin katılımıyla düzenlenen iftar programıyla devam etti. İftar programına Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Belediye Meclis üyeleri, Değirmendere Mahalle Muhtarı Saniye Kara, Kaymaklı Mahalle Muhtarı Celal Güleş, Sanayi Mahalle Muhtarı Yaşar Cemil Atasoy, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaya, "Ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak için, mahalle iftarları düzenliyoruz. Bu akşam da Değirmendere mahallemizde, değerli hemşerilerimle birlikte orucumuzu açtık, ramazanın bereketini ve manevi huzurunu paylaştık. Artık ramazanın sonuna geldik, aynı güzellikleri gelecek yıl da yaşamak dileğiyle, iftarımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.