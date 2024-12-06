Başkan Akın'dan Gençlere Vurgu: Balıkesir'in Geleceği Onların Ellerinde

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen "İşte Mühendis Endüstriyel Kariyer ve İstihdam Platformu" kapanış programına katıldı. Ülkenin geleceğinin gençler olduğunu söyleyen Başkan Akın, "Önümüzde de 4 yıllık bir süreç var. Bu projelerimizi yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Şehrimize yeni gelen ve burada eğitimini tamamlamış öğrenci kardeşlerimizle birlikte yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen "İşte Mühendis Endüstriyel Kariyer ve İstihdam Platformu" programının kapanışına katıldı. Programda 43 ve 44'üncü Dönem TFF Başkanı, Bürokrat, İş İnsanı, Yazar Mustafa Kemal Ulusu tarafından "Atatürk'ün Yanı Başında" isimli söyleyişi gerçekleştirildi. Kemal Ulusu, 12 yıl boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında bulunan babası Nuri Ulusu'nun hatıralarını gençlerle paylaştı.

Programda konuşan Başkan Akın, Balıkesir'in değiştiğini ve dönüştüğünü belirtirken bu süreçte gençlerin fikirlerine çok önem verdiklerini söyledi. İlerleyen süreçte gençlerle sık sık bir araya gelip onların nasıl bir Balıkesir hayal ettiği noktasında fikir alışverişinde bulunmak istediklerini belirten Başkan Akın, katılımcıların 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü de kutladı.

"Cumhuriyet'in önemini de bir kez daha ortaya koyuyor"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğini söyleyen Başkan Akın, "Sadece bu özel günü kutluyor olmamız bile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o geniş vizyonunu hepimize gösteriyor ve Cumhuriyet'in önemini de bir kez daha ortaya koyuyor. Atatürk bizlere tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar birçok alanda yol gösterdi. 'Başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir' dedi. Bugün yapmamız gereken onun işaret ettiği bu yoldan giderek laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürümektir. Nitekim bugün yakın coğrafyamızda yaşanan trajedilere baktığımız zaman özellikle kadınların içerisinde düştüğü o acı durumları gördüğümüz zaman Ulu Önder Atatürk'ü devrimlerini de önemini de çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

"Eğitimini tamamlamış öğrenci kardeşlerimizle birlikte yol haritamızı belirleyeceğiz"

Balıkesir'de 53 bin öğrencinin olduğu bilgisini paylaşan Başkan Akın, "Öğrencilerimizin rahat ve mutluluk içerisinde olduğu yaşayan bir kampüs hayalimiz var. Önümüzde de 4 yıllık bir süreç var. Bu projelerimizi yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Şehrimize yeni gelen ve burada eğitimini tamamlamış öğrenci kardeşlerimizle birlikte yol haritamızı belirleyeceğiz" diye kouştu.