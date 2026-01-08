Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Kuvvetli Yağıştan Etkilenen Bölgeye Ziyaret

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İstasyonaltı Mahallesi'nde kuvvetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu hasar gören evleri ziyaret etti.

Akın, kentte yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu hasar oluşan İstasyonaltı Mahallesi'ni ziyaret etti. Akın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, afetin etkilerini yerinde değerlendirdi. Ziyaret sırasında Akın'a, İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Nurettin Denli de eşlik etti.

Park ve Bahçeler ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentin pek çok noktasında devrilerek can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan ağaçlara müdahale etti.

Akın, "Kentimizi etkisi altına alan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle meydana gelen ağaç devrilmelerine karşı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Ayrıca yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu evlerinde hasar oluşan İstasyonaltı Mahallemizdeki hemşehrilerimizi, ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması adına teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını önemle rica ederiz" dedi.