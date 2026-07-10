Başkan Aktürk Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Rahatsızlanması nedeniyle Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne başvuran Başkan Aktürk, daha sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada müdahale edilen Aktürk, ardından merkez Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
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