Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

11.06.2026 12:40  Güncelleme: 14:02
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas ve Bodrum'da iş dünyası, denizcilik sektörü ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek bölgenin ekonomik, ticari, turizm ve denizcilik alanlarındaki durumunu ve sektörlerin taleplerini ele aldı.

(MUĞLA) - Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas ve Bodrum'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında iş dünyası, denizcilik sektörü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ziyaretleri kapsamında bölgenin ekonomik, ticari, turizm ve denizcilik alanlarındaki mevcut durumu ile sektörlerin talep ve beklentileri ele alındı.

Aras, ziyaret programında ilk olarak Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen sektör buluşmasına katıldı. Toplantıda bölge ekonomisinin gelişimi, ticaret hacminin artırılması ve yatırım olanakları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

TERSANECİLERLE DENİZCİLİK SEKTÖRÜ MASAYA YATIRILDI

Milas ve Bodrum tersanecileriyle gerçekleştirilen toplantıda denizcilik sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Sektör temsilcileri taleplerini Başkan Aras'a iletirken, denizcilik alanında yapılabilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.

ODA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Program kapsamında Bodrum Ticaret Odası ile deniz ticaret sektörü temsilcileriyle de bir araya gelen Aras, iş dünyasının beklentilerini dinledi. Toplantılarda Bodrum'un ticari ve ekonomik potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

DENİZCİLER DERNEĞİ VE BODRUM FK'YE ZİYARET

Aras, Denizciler Derneği'nin düzenlediği denizcilik sektörü buluşmasına da katılarak sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bodrum FK yetkilileriyle bir araya gelen Aras, kulübün yeni sezona yönelik hedefleri ve bölgede sporun gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK'nın yeni sezon planlamaları, sürdürülebilir başarısına katkı sağlayacak çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği süreçleri ele alındı.

"DAYANIŞMA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Aras, Muğla'nın ekonomisine değer katan tüm kesimlerin görüşlerini dinlemeyi ve sorunlara ortak akılla çözüm üretmeyi önemsediklerini belirterek, "Turizmden denizciliğe, ticaretten üretime kadar Muğla'mızın ekonomisine katkı sağlayan tüm sektörlerle dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Muğla'mızın ekonomik, ticari, turizm ve denizcilik alanındaki gücünü daha da ileri taşımak için iş dünyamız, meslek örgütlerimiz ve sektör temsilcilerimizle iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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