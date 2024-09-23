Başkan Ataç, Sürdürülebilir Ulaşımı Destekleyen Personeli Ödüllendirdi - Son Dakika
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Başkan Ataç, Sürdürülebilir Ulaşımı Destekleyen Personeli Ödüllendirdi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bisiklet ve scooter ile işe gelen belediye personeline teşekkür belgesi takdim etti. Ataç, sürdürülebilir ulaşımın önemine vurgu yaptı.

23.09.2024 14:13
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında işe bisiklet ve scooter ile gelen personele teşekkür belgesi takdim etti. Başkan Ataç, "Sürdürülebilir ulaşımı destekleyen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, iş yerine bisikleti ile ulaşım sağlayan personeli, "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" temalı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında tebrik etti. Hafta boyunca bisiklet ve scooter ile işe gelip giden çalışanlar belirlenirken, düzenlenen törende Belediye Başkanı Ahmet Ataç, personeli kutladı. Personele teşekkür belgesi takdim eden Ataç, her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla birçok anlamlı etkinlik düzenlendiğini belirtti. "Bunlardan bir tanesi de belediye çalışanlarımız için 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası Boyunca 'Sen de İşe Bisiklet ya da Scooterınla Gel' etkinliği oldu" diyen Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda da yaptığımız bu etkinlikle personelimizi sürdürülebilir ulaşımı desteklemeye davet ediyoruz. Hafta boyunca araç kullanımını azaltmak; sürdürülebilir ve çevreci ulaşımı desteklemek için işe bisiklet ve scooter ile gidip gelen belediye çalışanlarımızı belirledik, her birini gönülden kutluyorum. Bugün dünyaya baktığımızda en sağlıklı araç bisiklet. Trafiğin az olduğu ülkelerde, soğuk havada bile herkes bisiklete biniyor. Toplumun bisiklet kullanma alışkanlığı trafiği yok ediyor. Ayrıca sağlık, ekonomi, sosyalleşme gibi alanlarda da fayda sağlıyor. Her fırsatta söylüyorum; 4 teker bedeninizi, 2 teker ruhunuzu taşır. Bizim çocukluğumuzda Eskişehir'in her yerinde çok sayıda bisiklet vardı. Hatta Demiryolları, Şeker Fabrikası iş çıkışlarında inanılmaz bir bisiklet seli olurdu. Hafta boyunca mesaiye bisiklet ya da scooterı ile gelen 16 çalışma arkadaşımıza bugün sertifika ve ödüllerini takdim edeceğiz. Sürdürülebilir ulaşımı destekleyen tüm arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ataç, Sürdürülebilir Ulaşımı Destekleyen Personeli Ödüllendirdi - Son Dakika

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