Darıca Belediyesi başkanlık makamında yaşanan olay sonrası kolundan yaralanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Başkan Bıyık, burada kontrolden geçirildikten sonra servise alındı.
Haber: Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT(Kocaeli),
Son Dakika › Güncel › Başkan Bıyık Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?