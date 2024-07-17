Başkan Böcek, Muharrem ayında vatandaşlarla bir araya geldi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cemevi'nde yas-ı matem orucu tutan vatandaşlarla bir araya gelerek, onlara lokma ikramında bulundu. Başkan Böcek, tutulan oruçların, edilen duaların ve yapılan hayırların kabul olmasını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cemevi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, Muharrem ayı dolayısıyla yas-ı matem orucu tutan yurttaşlara lokma ikramında bulundu.

Muharrem Ayı'nın bereket ve bolluk ayı olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Bu ay aynı zamanda canlarımızın matem ayı olarak da bilinir. Bu özel günde dostlarımızla, canlarımızla bir arada olmak istedik. Tutulan orucumuz, edilen dualar, yapılan hayırlar Hak katında kabul olsun" dedi.