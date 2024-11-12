Başkan Bulut, Ordulular Derneği\'ni Ağırladı

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Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Ordulular Derneği Başkanı Metin Cıbır'ı makamında kabul etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmaları anlattı.

Cıbır da dernek çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.

Vize ilçesinde üreticiler ziyaret edildi

Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu ve personeli tarafından üreticiler ziyaret edildi.

Gürsu, sarımsak üretiminin yoğun olarak yapıldığı Çavuşköy'de hasat çalışmalarını takip etti.

Üreticilerin isteklerini de dinleyen Gürsu, desteklemeler hakkında bilgi verdi.