Başkan Büyükkılıç, Kayseri için Mikrobölgeleme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Kayseri için Mikrobölgeleme Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi bölgesinde sürdürülen mikrobölgeleme çalışmalarını yerinde inceledi. 2 milyon metrekarelik alanda devam eden bu projeyle kentteki zemin etüdü çalışmaları hedefleniyor.

17.09.2024 19:42
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Başkan Büyükkılıç: "Daha dirençli Kayseri için çalışmalara devam ediyoruz"

Başkan Büyükkılıç, mikrobölgeleme çalışmalarını yerinde inceledi

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde Melikgazi bölgesi, Mimarsinan Turan Caddesi üzerinde yapılan mikro bölgeleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Turan Caddesi üzerinde çalışma yapan sondaj ekibini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi, araştırmacılardan son durum hakkında bilgiler aldı. İnceleme esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız üzere 2 milyon metrekarelik bir alanda mikrobölgeleme çalışmalarımızın hızla devam ettiğini buradan paylaşmak istiyorum" dedi.

Amaçlarının kentin depremle ilgili boyutlarını da ön plana çıkaracak şekilde zemin etüdü çalışmaları yapmak olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Bu anlayış içerisinde bu bölgelerde yapılacak yapıların teknik konuları ile ilgili veri hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu alanda bize desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Kendileri ile görüşmelerimizde bu sürecin devam edeceğini Kayseri'mizin tamamını kuşatacak şekilde bu zemin etüdü ile ilgili çalışmaların süreceğini ifade etmişti" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, ilgili metropol ilçe belediyeleri olarak destekleri bu konuda sürdürdüklerini ifade eden Büyükkılıç, "Melikgazi'miz, Kocasinan'ımız, Talas'ımızdaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Melikgazi'mizin Gesi bölgesi diye bilinen bölgesindeki çalışmalar sürüyor. İnşallah tamamlandıktan sonra bir rapor ortaya çıkacak. Ona göre hem imar uygulamaları açısından hem de insanların kafasında oluşan tereddütleri giderme bağlamında, üniversitelerle de iş birliği yaparak gerekli değerlendirmeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, daha dirençli ve daha yaşanılabilir Kayseri için hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spekülatif açıklamalara da böylece fırsat vermeme zeminini de hazırlamış olacağız. Ben teknik heyete, özellikle deneyimi ile ilgili yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimine, Afet İşleri Daire Başkanlığımız başta olmak üzere teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri'mizdeki insanların huzuru, onların daha sağlıklı bir ortamda yaşam standartlarını yükseltme açısından her yönde gayretimizi gösteriyoruz, sürdürüyoruz. Bizleri seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz."

Büyükkılıç'a, inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: İHA

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