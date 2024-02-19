Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Büyükkılıç, toplantıda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Kayseri'nin yatırımlarda 1 numara olduğunu belirtti.

19.02.2024 14:20
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, büyük ve güçlü bir aile olduklarını belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mazlum insanların sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava ve yol arkadaşlarıyız. Kayseri Büyükşehir ve 16 ilçede görevlendirme yapıldı. İnşallah el ele, gönül gönle vermek suretiyle yine 17-0 diyoruz. Elbette belediye başkanlarımızın yanında yer almak, hepsini bağrımıza basmak ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin elini güçlendirerek yolumuza devam etmek, bu anlayış içerisinde yükü paylaşacağız. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk. Kayseri yatırımlarda 30 büyükşehir içerisinde 1 numara olarak tarafsız kuruluşlar tarafından paylaşıldı."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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