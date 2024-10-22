Başkan Cemil Tugay'dan Selanik Ziyareti: İzmir ile Güçlü İlişkiler için Adımlar

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın Selanik kentinde temaslarda bulundu. Başkan Tugay, program kapsamında Selanik Belediyesi ile Selanik Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İkili görüşmelerde lojistik, akıllı şehir konularında iş birliği ile ticaret ve turizm için deniz ve hava ulaşımının geliştirilmesi konuları vurgulanırken Tugay, "İzmir ile Selanik arasında güçlü ilişkiler geliştirmeyi düşünerek geldik. Deniz seferleri ve uçak seferleri için çalışacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir ve Selanik arasında ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için Selanik'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Cemil Tugay'a eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya da eşlik etti. Programına Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik ve Selanik'teki Atatürk Evi'ni ziyaret ederek başlayan Başkan Cemil Tugay, Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis ile bir araya geldi.

Tugay: "Eminim çok fazla Türk buraya gelmek isteyecektir"

Başkan Tugay, "Tarihi bağlarımız güçlü. Atatürk'ün burada doğması, kökenleri Selanik'e dayanan birçok insanın şehrimizde yaşaması bu kenti daha da özel kılıyor. İzmir ile Selanik arasında güçlü ilişkiler geliştirmeyi düşünerek geldik. Deniz seferleri ve uçak seferleri için çalışacağız. Atatürk'ün doğduğu evi Türkiye'den bu sene 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini öğrendik. Bu nedenle vatandaşlarımızın yolculuklarını kolaylaştırmayı çok isteriz. Ege Bölgesi'ndeki insanların Selanik'i ziyaret etmesi için çalışacağız. Eminim çok fazla Türk buraya gelmek isteyecektir, yeter ki doğrudan uçuş olsun" dedi.

Angeloudis: "Burada olduğunuz için çok mutluyum"

İki şehir arasında deniz seferlerinin sadece yolcu için değil, ticaret için de olmasının önemine değinen Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis ise Ro-ro seferlerinin olması gerektiğine dikkat çekti. Angeloudis, "Burada olduğunuz için çok mutluyum. İki şehrin ileride yapabileceği güzel girişimler için çok iyi bir adım. Şehir diplomasisine çok inanıyorum ve gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Selanik'in üç yoldan büyümesini öngörüyorum. Lojistik, akıllı şehir ve turizm. Bunların üzerine eğilebiliriz" diye konuştu.

Belediye başkanı olmasının yanı sıra Yunan Olimpiyat Komitesi'nin başkan yardımcılığı görevini de sürdüren Stelios Angeloudis'in hentbola olan ilgisi nedeniyle, Süper Lig'de kadın ve erkek hentbol takımları bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Hentbol takımı forması hediye edildi.

Tugay: "İzmir bir ticaret şehri, lojistik merkezi"

Başkan Cemil Tugay, öte yandan Selanik Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Emmanuel Vlachogiannis ve Genel Sekreter Panagiotis Meneksopoulos ile toplantı gerçekleştirdi. Başkan Tugay, Selanik-İzmir arasındaki deniz ulaşımını teşvik etmek için odalar ile görüşeceklerini söyledi. Tugay, "İzmir bir ticaret şehri, limanlarıyla önemli bir lojistik merkezi. Her geçen gün daha güçlü hale geliyor, sürekli gelişiyor. Selanik ile bağların güçlenmesi için çalışacağız. Ticari ilişkileri geliştirebileceğimiz alanları tespit etmek üzere ön çalışmalar yapmalıyız. Ticari heyetleri buluşturarak buna ev sahipliği yapabiliriz" dedi.

Vlachogiannis: "Ticaret için haftada iki gün ulaşım sağlanabilir"

Selanik Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Emmanuel Vlachogiannis, yüksek maliyet ve düşük talep nedeniyle geçen yıllarda durdurulan Selanik-İzmir hattı hakkında bilgi verdi. Selanik'ten İzmir'e ve çevre bölgelere ticaret yapanların gemi olmaması nedeniyle karayolunu kullandığını ve daha maliyetli olduğunu belirten Vlachogiannis, "Ticaret amacıyla küçük bir gemiyle haftada iki gün ulaşım sağlanabilir" dedi.