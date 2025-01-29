Başkan Çırpanoğlu Kapalı Pazar Yerini Ziyaret Etti

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, kapalı pazar yerini ziyaret ederek, esnafa 'hayırlı işler' ve 'bereketli kazançlar' diledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, kapalı pazar yerini ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşların talep ve sorularını dinledi. Pazar esnafına 'kolaylık' dileyen Başkan Çırpanoğlu, tezgahları tek tek gezere,k esnafın durumu ve talepleri hakkında da bilgi aldı.

Günlük hayatın nabzının attığı ve gündelik yaşam pratiklerinin yaşandığı yerler olması bakımından pazar yerlerinin önemli olduğunu belirten Başkan Çırpanoğlu, esnafın daha rahat çalışabilmesi ve vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Ziyaretinin sonunda, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Çırpanoğlu, ilgisi ve desteği için hemşehrilerine teşekkür etti.