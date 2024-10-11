Başkan Çırpanoğlu'ndan 100. Yıl İstiklal İlkokulu'na Ziyaret

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 100. Yıl İstiklal İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Çırpanoğlu, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" dedi.

Başkan Çırpanoğlu, 100. Yıl İstiklal İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin detaylı bilgi aldı, öğretmenlerle sohbet etti. Öğretmenlerin taleplerini dikkatle dinleyen Çırpanoğlu, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerle de yakından ilgilenen Çırpanoğlu, istek ve beklentileri not aldı.

Ziyarette eğitimin önemine vurgu yapan Çırpanoğlu, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.