Başkan Çitil\'den Kaytazdere\'ye Yıl Değerlendirmesi

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çitil, Çamlık Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda, bir yılda gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Çitil, 1950 yıllarda yapılan köy meydanında bulunan okulu restore ederek, çok amaçlı kullanmak ve okulu müze yaparak gelecekteki kuşaklara kültürel miras bırakmak istediklerini söyledi.

Kaytazdere'nin mavi bayraklı plajları olduğunun altını çizen Çitil, "Kaytazdere'de 2 mavi bayraklı plajımız var. Mavi Bayrak Projesi ile farklı etkinlikler yapıyoruz. Amacımız beldemizde turizmi gelirlerini artırmaktır." dedi.