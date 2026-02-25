Başkan Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesine konuk oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesine konuk oldu

Başkan Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesine konuk oldu
25.02.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesiyle iftar yaptı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesiyle iftar yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Bozkurt ailesini eşiyle birlikte ziyaret eden Çolakbayrakdar, şehidin ailesiyle birlikte iftar yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, aile bireylerine sağlık, huzur ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Şehit ve gazilere duyulan minnetin millet olmanın en temel değerlerinden biri olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Rabbim Mehmet amcamıza ve Nefika teyzemize sağlık, huzur ve hayırlı ömürler nasip etsin. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına borçluyuz. Bir milletin en büyük vefa borcu, şehitlerine ve gazilerine sahip çıkmak, onların emanetlerine kol kanat germektir. Şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır. Her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Mehmet amcanın evini, sofrasını ve en önemlisi gönlünün kapısını bizlere açması bizim için büyük bir onurdur. Mevlam birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bir kez daha ifade ediyorum ki vatanı, milleti ve kutsal değerleri uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak."

Şehit babası Mehmet Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Mustafa Bozkurt, Kocasinan, Jandarma, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesine konuk oldu - Son Dakika

Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:31:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesine konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.