Başkan Demirbaş\'ın Doğum Günü Kutlandı

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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın doğum günü sporcular tarafından kutlandı.

Engelsiz Spor Kulübünün çeşitli branşlarda milli takıma katılan sporcuları ve antrenörleri Ahmet Koçyiğit ile birlikte Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Sporcular, Demirbaş'ın doğum gününü kutladı.

Kutlamadan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Demirbaş, "49 yaşına giriyoruz. Teşekkür ederim, ben unutmuştum bugün doğum günüm olduğunu. Çok incesiniz, beni çok mutlu ettiniz. Beni duygulandırdınız." ifadesini kullandı.

Demirbaş, daha sonra sporcuların kendisi için hazırladığı pastayı kesti.