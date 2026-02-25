Başkan Demirbaş, Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Ankara'nın Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Öğrencilerin daveti üzerine pansiyonu ziyaret eden Demirbaş, ilahiler ve manilerle karşılandı. Ezanın okunmasının ardından öğrenciler ve protokol üyeleri oruçlarını açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dualar edildi. İftarın ardından öğrencilerle sohbet eden Demirbaş, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Demirbaş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrenciler ise Demirbaş'a iftara katılımından dolayı teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ile Okul Müdürü Zülkif Sarıtepe de katıldı.