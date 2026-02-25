Başkan Demirbaş, Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Demirbaş, Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu

25.02.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Ankara'nın Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Öğrencilerin daveti üzerine pansiyonu ziyaret eden Demirbaş, ilahiler ve manilerle karşılandı. Ezanın okunmasının ardından öğrenciler ve protokol üyeleri oruçlarını açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dualar edildi. İftarın ardından öğrencilerle sohbet eden Demirbaş, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Demirbaş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrenciler ise Demirbaş'a iftara katılımından dolayı teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ile Okul Müdürü Zülkif Sarıtepe de katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Demirbaş, Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt: İmralı şu anda Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt: İmralı şu anda Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:02:15. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Demirbaş, Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.