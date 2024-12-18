Başkan Dönmez'den Öğrencilerine Yürek Isıtan Ziyaret - Son Dakika
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Başkan Dönmez'den Öğrencilerine Yürek Isıtan Ziyaret

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İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, yeni yıl kartı gönderdiği öğrencilere yaptığı ziyarette hediyeler vererek çocuklarla unutulmaz anlar yaşadı.

18.12.2024 09:55  Güncelleme: 09:58
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Öğrencilerden yeni yıl kartı alan başkandan miniklere yürek ısıtan ziyaret

HATAY - Hatay'da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in kendisine yeni yıl kartı gönderen öğrencilere yaptığı ziyaret yürekleri ısıttı. Öğrencilere hediyeler dağıtan Başkan Dönmez, çocuklar tarafından sevgiyle karşılandı.

İskenderun ilçesinde bulunan 5 Temmuz İlkokulu 3-E sınıfı öğrencileri, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in yeni yılını kutlamak için yeni yıl mesajlarının bulunduğu kartlar hazırladı. Çocukların yürek ısıtan mesajlarına kayıtsız kalmayan başkan Dönmez, öğrencileri okullarında ziyaret etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Dönmez'in ziyaretinde yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, teşekkürlerini dile getirerek "Ben bugün İskenderun'da belediye makamına geldiğim zaman arkadaşlarımız bir tane dosya verdiler. Dediler ki bu mektupları 5 Temmuz İlkokulundan öğrencilerimiz göndermiş. İçinde 3-E sınıfından gelen gönül dolusu sevgi mektuplarını gördüm, arkadaşlar yeni yıl dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi sınıfınıza ziyaret etmek istiyorum hepinizi çok seviyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Başkan Dönmez'den Öğrencilerine Yürek Isıtan Ziyaret - Son Dakika

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