Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Saruhanlı'da Vatandaşlar ile Buluştu

14.01.2026 16:02  Güncelleme: 17:08
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Saruhanlı'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek ilçeye yönelik yatırım projelerini açıkladı. Bu yıl bin kilometrelik asfalt hedeflediklerini belirten Dutlulu, sıcak asfalt ve altyapı çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe ziyaretleri kapsamında Saruhanlı'da mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Saruhanlı halkına sıcak asfalt ve altyapı müjdesi veren Dutlulu, "Şu an tek odağımız yatırım. Kapım herkese açık, her türlü iş birliğine hazırım. Yeter ki ilçemize doğru yatırımları hep birlikte kazandıralım" dedi.

Sorunları yerinde tespit etmek amacıyla haftalık ilçe ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Saruhanlı'da mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu. Başkan Dutlulu'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve daire başkanları eşlik etti.

Hedef bin Kilometre asfalt

Başkan Dutlulu, Ferdi Zeyrek'i anarak, "Haziran ayında Ferdi Başkanımızı kaybetmemizin ardından görev bize tevdi edildi. 6 yıl Akhisar Belediye Başkanlığı yaptığım için Saruhanlı'ya ve bölge halkına yabancı değilim. Özellikle kuzey mahallelerimizin Akhisar ile olan yakın ilişkisi sayesinde burada çok sayıda dostumuz ve arkadaşımız var" dedi.

Göreve başladığı andan itibaren hizmet seferberliği başlattıklarını ifade eden Başkan Dutlulu, geçen yaz döneminde yaşanan teknik aksaklıklara ve hava muhalefetine rağmen çalışmaların hız kesmediğini belirtti. Dutlulu, "Araçlarımızın DMO tarafından Temmuz ortasında teslim edilmesi nedeniyle sezonu 700 kilometre asfaltla kapattık. Altyapı eksiklikleri nedeniyle Saruhanlı'da geçtiğimiz yıl 25 kilometre asfalt yapabildik ancak bu yıl hedefimiz 80 kilometreyi aşmak. Bu yıl il genelinde toplamda bin kilometreden fazla asfalt çalışması yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Saruhanlı'ya altyapı ve sıcak asfalt müjdesi

İlçedeki ulaşım konforunu artıracak çalışmaları paylaşan Başkan Dutlulu, 7 Eylül ve Hükümet Caddesi'nde 2,2 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başlatacaklarını duyurdu. Proje kapsamında kanalizasyon altyapısının da tamamen yenileneceğini belirten Dutlulu, "Hem bölgedeki kronik altyapı sorunlarını çözeceğiz hem de vatandaşlarımızı bozuk yollardan kurtarıp modern bir ulaşıma kavuşturacağız" ifadelrini kullandı.

Yaklaşık 10 gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla çok güzel bir açılış yaptıklarını dile getiren Başkan Dutlulu, "Saruhanlı'ya yakışan bir eser oldu. Buranın temeli, şubat ayında atılmıştı. Genelde önceki dönemde atılan temellerde sıkıntı olabiliyor. Konuyu ilgili arkadaşlarla konuştum. Temel çalışmasından tüm bina çalışmasına kadar projeyi elden geçirdiklerini söylediler. Bu aslında çok büyük oranda Ferdi Başkan'ın hizmetiydi. Son kısmı da benim zamanıma denk geldi. Burada kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız kurslar alacak, hizmetler alacak. Bu bakımdan Saruhanlı'ya bu hizmeti kazandırdığımız için mutluyuz" diye konuştu.

"Doğru yatırımları kazandıralım"

Siyaset üstü bir hizmet anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Başkan Dutlulu, "Benim tek bir derdim var o da Manisa'ya ve Saruhanlı'ya en iyi şekilde hizmet etmek. Görevde 6 ayım doldu ve önümüzde bir seçim yok. Şu an tek odağımız yatırım. Kapım herkese açık, her türlü iş birliğine hazırım. Yeter ki ilçemize doğru yatırımları hep birlikte kazandıralım. Sizlerin bizi doğru yönlendirmesi çok kıymetli" dedi.

Toplantının ardından Saruhanlı Kent Lokantası'na geçen Başkan Dutlulu, burada vatandaşlara yemek ikram etti. Ardından ilçe esnafını gezerek hayırlı işler dileyen Dutlulu, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Sivil Toplum, Saruhanlı, Belediye, Politika, Yatırım, Yatırım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
