Başkan Ermiş, Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Sinop'un Durağan ilçesinde Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, sağlık meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Durağan Sağlık Meslek Lisesi tarafından düzenlenen "Kariyer Günü" etkinliğine katılan Ermiş, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek tecrübelerini paylaştı.

Burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının üstlendikleri görevin önemine dikkati çeken Ermiş, "İnsanların en zayıf olduğu an hastalık anıdır. Sizler bir güler yüzünüzle, bir geçmiş olsun sözünüzle insanların hayatına dokunacaksınız. Bu meslek çok dua alınacak bir meslek." dedi.

Öğrencilerin ilçedeki sosyal yaşam alanlarıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Ermiş, Tarihi Durak Han Kervansarayı'nın yeni nesil bir kütüphane olarak hizmet vereceğini aktardı. Ermiş, proje kapsamında yeni nesil bir kütüphanede robotik kodlama alanları, ders çalışma bölümleri ve sosyal sosyal alanların yer alacağını anlattı.

Ermiş, belediye olarak yürüttükleri çakışmalara ilişin de öğrencilere bilgi vererek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılım sağlayabilmesi için projeler hazırlamaya devam ettiklerini belirti.

Ermiş, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.