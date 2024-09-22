Başkan Eşki, Eğitim Yılına Başlayan Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Eşki, Eğitim Yılına Başlayan Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nu ziyareti sırasında öğrencilere hitap ederek, devlet okullarındaki eksiklikleri bildiğini ve çocukların geleceği için her zaman destek olacağını belirtti. Ardından ana sınıfı açılışına katıldı.

22.09.2024 10:01  Güncelleme: 10:17
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerle bir araya gelerek, "Ben de devlet okullarında okudum. Eksiklerinizi ve ihtiyaçlarınızı biliyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, her zaman yanınızdayız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrenciler, Başkan Eşki'yi okul bahçesinde çiçeklerle karşıladı. Okul Müdürü Fatih Taşdemir, "Sizinle tanışmadan tanışmış gibiyiz. Nasıl çalıştığınızı görüyoruz. Yapılan işler dışında, belediye personeli her ihtiyacımıza destek veriyor. Yapılan tüm çalışmalar için teşekkür ediyoruz" diyerek okuldaki eğitim ve ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi.

Başkan Eşki ise "Ben de devlet okullarında okudum. Eksiklerinizi ve ihtiyaçlarınızı biliyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, her zaman yanınızdayız" diye konuştu. Eşki, belediyenin çocuklara yönelik hizmet ve projelerini anlattı. Ardından sınıfları ziyaret eden Eşki, öğrencilere nasihatlerde bulunarak kitap seti hediye etti.

Çiçekli'de ana sınıfı açılışı

Başkan Eşki, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ziyaretinin ardından Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'nun Çiçekli Mahallesi'ndeki ana sınıfının açılışına katıldı. Minik öğrencilerin büyük bir heyecanla karşıladığı Başkan Eşki, sınıfları gezip hediyeler dağıttı. İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, muhtarlar ve velilerin de katıldığı açılışta, belediyenin eğitim alanında verdiği destekler ve iş birliği içinde yapılan çalışmalar için Başkan Eşki'ye teşekkür etti.

Bornova Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki birçok devlet okulunun boya-badana, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor.

Başkan Eşki, Eğitim Yılına Başlayan Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Kaynak: ANKA

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