Başkan Görgel: 'Ramazan ayında paylaşmanın ve dayanışmanın yanındayız' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Görgel: 'Ramazan ayında paylaşmanın ve dayanışmanın yanındayız'

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan ayı için düzenlenecek etkinlikler ve sosyal destek projeleri hakkında bilgi vererek, ihtiyaç sahiplerine toplam 100 milyon TL'lik yardım yapılacağını açıkladı.

28.02.2025 15:06  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Görgel: "Ramazan ayında paylaşmanın ve dayanışmanın yanındayız"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan ayı öncesinde şehirde yapılacak etkinlikler ve sosyal destek projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdülhamit Han Camiinde Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Başkan Görgel, "Ramazan ayını birlik ve beraberlik içinde geçireceklerini vurguladı. Başkan Görgel, "Bu mübarek ayın huzur ve bereketini hemşehrilerimizle paylaşmak için birçok etkinlik düzenliyoruz. 'Kahramanmaraş'ta Ramazan Neşesi' sloganıyla konserlerden tiyatro gösterimlerine, çocuk atölyelerinden söyleşilere kadar 40'tan fazla etkinliği halkımızla buluşturacağız. Ramazan ayı boyunca 11 ilçede iftar programları düzenleneceğini belirten Görgel, "Milli İrade Meydanı ve Namık Kemal Mahallesi'nde kurduğumuz çadırlarda her gün 20 bin hemşehrimize iftar ikramında bulunacağız. İlçelerimizde de 'İlçemde İftar Var' programıyla vatandaşlarımızla aynı sofraya oturacağız" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç sahiplerine 100 milyon TL'lik destek"

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımları artırarak devam ettiğini söyleyen Başkan Görgel, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 40 bin ailemize Dermankart ile destek sağlayacağız. Toplamda 100 milyon TL'lik bir yardım bütçesi ayırdık. 60 yaş üstü, emekli maaşı dışında geliri olmayan hemşehrilerimize 2 bin 500 TL'lik pazar desteği vereceğiz. Bu kapsamda toplam 25 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık. Biz tüm bu çalışmaları hemşehrilerimizin desteğiyle yapıyoruz. Kahramanmaraş'ta birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir şehir inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Fırat Görgel, Etkinlikler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Görgel: 'Ramazan ayında paylaşmanın ve dayanışmanın yanındayız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:55 Bugün son gün Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak Bugün son gün! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:47:53. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Görgel: 'Ramazan ayında paylaşmanın ve dayanışmanın yanındayız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.