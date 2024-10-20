Başkan Günaltay Mahalle Ziyaretlerinde

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Konya'nın Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçe mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Hursunlu Mahallesi'ne giden Başkan Günaltay, burada mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dinleyerek notlar aldı.

Yaşlılarla sohbet ederek dualarını isteyen Günaltay, daha sonra Harunlar Mahallesi'ne geçerek mahalle muhtarı Abdülkadir Hak'la kahvehaneleri ziyaret etti.

Bölge halkının beklentilerini dinleyen Günaltay, belediyenin imkanları doğrultusunda her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Günaltay daha sonra tarımsal üretimiyle öne çıkan Eğrikuyu Mahallesi'ne gitti. Burada çiftçilikle uğraşan vatandaşları dinleyen Başkan Günaltay, tarlada çalışan köylülerle buğday çuvallama işine katıldı.

Son olarak Yavaşlı Mahallesi'ne geçen Günaltay, ilçedeki iki düğüne katıldı.