Başkan Güner, Cebeci Muhtarlarıyla Buluştu

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(ÇANKAYA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cebeci muhtarlarıyla bir araya geldi. Cebeci Çankaya Evi'nde gerçekleşen toplantıda muhtarlar, Başkan Güner'e mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini iletti. Bütün ilçenin eşit hizmet alması için çalıştıklarını belirten Başkan Güner, "İlçenin bir ucuyla diğer ucu aynı hizmeti, eşit hizmeti alsın ve bu duyguyu yaşasın istiyoruz. Bütün çabamız ve çalışmamız bu yönde. Sizin de desteğinizle bunu hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ilçede bulunan 123 mahallede hizmette adaleti sağlamak için pilot bir uygulama başlattı. Aralık ayı sonuna kadar Çankayalı muhtarlarla bir araya gelecek olan Başkan Güner, muhtarların talep ve önerilerini dinleyecek. Uygulama kapsamında Başkan Güner'in ilk durağı, Cebeci semti oldu. Cebeci'de bulunan 11 mahalle muhtarıyla istişare toplantısında buluşan Başkan Güner ve beraberindeki belediye bürokratları, mahallelinin hizmet taleplerini not aldı.

Cebeci semtinde bulunan 11 mahalleden muhtarların katıldığı toplantıda, Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Nesibe Durmaz, Erzurum Mahallesi Muhtarı Kübra Pınar Yıldız, Ön Cebeci Mahalle Muhtarı İsmet Yılmaz, Fakülteler Mahallesi Muhtarı Diler Erdoğan, 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Orhan Karaçınar, İleri Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Güler, Cebeci Mahalle Muhtarı Ali Osman Taş, Arka Topraklık Mahalle Muhtarı Oğuz Karaçalı, Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Salih Yiğit, Dilekler Mahallesi Muhtarı Çetin Yüce ve Topraklık Mahallesi Muhtarı Muzaffer Aşgar talep, görüş ve önerilerini Başkan Güner ile paylaştı.

"Sizlere hizmet etmek için çabalıyoruz"

Mahallelerin temizliği, asfalt, yol, kaldırım, merdiven, parklar, kentsel dönüşüm çalışmaları, altyapı sorunları, çevre düzenlemeleri, sokak hayvanları, atıkların bertarafı ve geri dönüşümü gibi başlıkların konuşulduğu toplantıda Başkan Güner, gerekli çalışmaların yapılabilmesi adına Çankaya Belediyesi'nin ilgili kurumlarla yerelden merkeze organize olarak çalıştığını ve bundan sonraki süreçte de çalışmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Güner, yapılan çalışmaların tasarruf tedbirleri kapsamında kısıtlı bütçeyle gerçekleştiğinin altını çizerek, "Arkadaşlarımız imkan ve bütçe dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Sizlere hizmet etmek için çabalıyoruz" dedi.

"İlçenin bir ucuyla diğer ucu aynı hizmeti, eşit hizmeti alsın ve bu duyguyu yaşasın istiyoruz"

Tüm Çankayalıların eşit hizmeti almaları yönünde çalıştıklarını ifade eden Başkan Güner, şöyle devam etti:

"Göreve ilk geldiğim zamanda da demiştim kentte hizmet adaleti için buradayız. İlçenin farklı bölgelerinde herkesin hizmet anlamında başkasının kendisinden önde olduğu intibası olabiliyor. Biz eşit hizmete ve sorunlara ağırlık vereceğimizi, ilgi alaka noktasında da bu duyguyu yaşayan mahallelerden başlayacağımızı da ifade etmiştik. Bu nedenle ilk Kent Lokantamızı bu bölgede açtık. 30 Ağustos kutlamalarımızı da Cebeci'de Abidin Paşa Köşkü Bahçesi'nde hem sabah hem akşam program gerçekleştirdik. İnsanların sosyal yaşam itibariyle de kendilerini farklı hissetmelerini istiyoruz. Bundan sonra da asfalt, park ya da yapı olarak kazandıracağımız eserlerle daha çok çalışmanın gayreti içinde olacağız. Aynı şekilde köylerle ilgili talepler vardı. Doğal gaz sorunuyla ilgili inisiyatif alıp ilerleme sağladık. Boztepe'de imar planını gün gün bizzat kendim takip ettim. İmar sorunu olan yerlerle ilgili de sağlıklı kentsel dönüşüm ve yapılaşma gerçekleşsin diye uğraşıyoruz. Yani ilçenin bir ucuyla diğer ucu aynı hizmeti, eşit hizmeti alsın ve bu duyguyu yaşasın istiyoruz. Bütün çabamız ve çalışmamız bu yönde. Sizin de desteğinizle bunu hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum."

"Halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz"

Başkan Güner, muhtarlarla toplantı sonrası Cebeci esnafını ziyaret etti. Esnafın taleplerini alan Güner, Kutlugün Caddesi'nde Cebeci sakinleri ile de bir araya geldi.

Cebeci Çankaya Evi'nde YKS hazırlık kurslarına katılan gençleri dersliklerinde ziyaret eden Başkan Güner, hazırlık sürecinde Çankaya Belediyesi'nin her zaman yanlarında olacağını belirterek, üniversite adaylarını online sınava hazırlayacak Dijital Akademi başvurularının da devam ettiğini hatırlattı. Başkan Güner, "Çankayamızın her köşesinde halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz" sözü ile bölge ziyaretini tamamladı.