Başkan Joe Biden'ın Parkinson Hastalığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Joe Biden'ın Parkinson Hastalığı İddiaları Yalanlandı

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın Parkinson hastalığına sahip olmadığını ve yıllık sağlık kontrolü kapsamında sadece 3 kez nörolog tarafından muayene edildiğini açıkladı. Parkinson hastalığı uzmanı bir doktorun Beyaz Saray'ı sık sık ziyaret etmesiyle ilgili sorulara ise güvenlik nedeniyle cevap verilmedi.

08.07.2024 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'da herhangi bir seviyede Parkinson hastalığı olmadığını, görev süresi boyunca yıllık sağlık kontrolü çerçevesinde şu ana kadar sadece 3 defa nörolog tarafından muayene edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Parkinson hastalığı uzmanı bir doktorun Beyaz Saray'ı 8 ayda 8 kez ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili soruları cevapladı.

Jean-Pierre, bu uzmanın Beyaz Saray ziyaretinin içeriği hakkında "güvenlik" nedeniyle konuşamayacağını belirterek "Burada size bazı yanıtlar vermem gerekirse, 'Başkan, Parkinson tedavisi görüyor mu?' Hayır. 'Başkan, Parkinson için ilaç alıyor mu?' Hayır. Bunlar bu konuda size tam kapsamlı cevaplar verebileceğim şeyler." dedi.

Biden'ın yıllık rutin sağlık kontrolü kapsamında şu ana kadar sadece 3 kez nörolog tarafından muayene edildiğini belirten Jean-Pierre, Parkinson uzmanı Dr. Kevin Cannard'ın Beyaz Saray ziyareti sırasında Biden'ı muayene edip etmediği veya Biden'ın özel doktoruyla ne görüştüğü konusundaki soruları ise cevapsız bıraktı.

Jean-Pierre, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, "Burada beni ne kadar zorlasanız da bana ne kadar kızsanız da Beyaz Saray'ı ziyaret eden bu gibi bireyler hakkında konuşmayacağım. Bu uygunsuz, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

New York Times'ın ele geçirdiği Beyaz Saray resmi ziyaretçi kayıtlarına göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden Dr. Kevin Cannard, Temmuz 2023'ten Mart 2024'e kadar Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etmişti.

Hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir nörolog olan Cannard'ın Biden'in özel doktoru ile de görüştüğü kayıtlara geçmiş ancak Biden'in durumu hakkında mı yoksa Beyaz Saray sağlık ekibiyle ilgisiz toplantıların bir parçası olarak mı orada olduğunun belli olmadığı ifade edilmişti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmış, 81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememişti.

Program sonrası Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmış, Biden ise Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirterek yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Joe Biden, Parkinson, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Joe Biden'ın Parkinson Hastalığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:11 Malatya’da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü Malatya'da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü
22:47 31 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna’yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu 31 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna'yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu
21:16 “Evde ek iş, evde paketleme işi“ ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi "Evde ek iş, evde paketleme işi" ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi
20:06 Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi Dosya artık Erdoğan’ın önünde Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
23:33 Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları’nda güreşemeyecek Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek
22:59 Gremio’daki kiralık sözleşmesi fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe’ye geri döndü Gremio'daki kiralık sözleşmesi fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe'ye geri döndü
21:42 Adı Beşiktaş ile anılıyordu Immobile’nin kulübü Lazio’dan açıklama var Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile'nin kulübü Lazio'dan açıklama var
21:21 Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu Parkinson doktoru, Beyaz Saray’ı 8 defa ziyaret etmiş Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu? Parkinson doktoru, Beyaz Saray'ı 8 defa ziyaret etmiş
21:06 Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti İşte sebebi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi
20:06 Kazanın ardından ABD’de tutuklanmıştı Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor Kazanın ardından ABD'de tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor
19:39 İran’da 63 kişide dang humması vakası görüldü İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 00:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Joe Biden'ın Parkinson Hastalığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement