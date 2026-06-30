Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Tarihi Şeker Konağı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Tarihi Şeker Konağı'nı Ziyaret Etti

30.06.2026 09:38  Güncelleme: 10:18
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Prof. Dr. İbrahim Uygun tarafından restore edilen Tarihi Şeker Konağı'nı ziyaret ederek kültür, turizm ve gastronomi alanındaki katkıları değerlendirdi.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin kültürel yaşamına katkı sunan Tarihi Şeker Konağı'nı ziyaret ederek işletmecisi Prof. Dr. İbrahim Uygun ile bir araya geldi.

Ziyarette, KSBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun'un emekleriyle restore edilerek yeniden Kütahya'ya kazandırılan Şeker Konağı'nın yürüttüğü faaliyetler, kültür ve turizm alanındaki katkıları ile şehrin tanıtımına yönelik gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Şehrin tarihi dokusunu yaşatan ve sosyal yaşamına değer katan mekanların önemine dikkat çekildi.

Tıp alanındaki başarılı akademik çalışmaları ve sağlık hizmetlerine sunduğu değerli katkılarla örnek bir isim olan Prof. Dr. İbrahim Uygun'un, Şeker Konağı'nı özenle restore ederek kültür, turizm ve gastronomi alanında şehrimize kazandırdığı önemli değerler de görüşmede takdirle değerlendirildi.

Kahveci, ev sahipliği için Uygun'a teşekkür ederek, kentin kültürel mirasını yaşatan ve tanıtımına katkı sağlayan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Tarihi Şeker Konağı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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