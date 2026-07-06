Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Şeref Han Konağı'na Ziyaret

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, tarihi Germiyan Sokak'ta bulunan sivil mimari örneği Şeref Han Konağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Kahveci, eşi Emine Kahveci ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Şeref Han Konağı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 300 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel Kütahya sivil mimarisinin önemli simgelerinden konağın, aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden kent turizmine kazandırıldığı ifade edildi.

Tarihi dokusu korunurken modern kullanım imkanlarıyla da desteklenen yapının, Germiyan Sokak'ın kültürel kimliğini güçlendirdiği ve şehrin turizm potansiyeline önemli katkılar sunduğu belirtildi.

"TARİHİ YAPILARIN KORUNMASI ŞEHİR HAFIZASI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Konaktaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Kahveci, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik mesajlar verdi. Kültürel yapıların aslına uygun yaşatılmasının gelecek nesiller için bir köprü olduğunu vurgulayan Kahveci, "Tarihi yapıların titizlikle korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, şehir hafızasının yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Kütahya'mızın köklü kültürel mirasını yaşatan ve turizm değerini her geçen gün artıran bu tür projelere destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Germiyan Sokak'ın tarihi dokusunu tahkim eden çalışmaların ve kent genelinde kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen projelerin ele alındığı ziyaret, incelemelerin ardından sona erdi.