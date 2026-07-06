Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Şeref Han Konağı'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Şeref Han Konağı'na Ziyaret

06.07.2026 11:43  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, eşiyle birlikte 300 yıllık Şeref Han Konağı'nı ziyaret ederek restorasyon çalışmalarını inceledi. Tarihi yapının aslına uygun şekilde restore edilerek turizme kazandırıldığı belirtildi.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, tarihi Germiyan Sokak'ta bulunan sivil mimari örneği Şeref Han Konağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Kahveci, eşi Emine Kahveci ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Şeref Han Konağı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 300 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel Kütahya sivil mimarisinin önemli simgelerinden konağın, aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden kent turizmine kazandırıldığı ifade edildi.

Tarihi dokusu korunurken modern kullanım imkanlarıyla da desteklenen yapının, Germiyan Sokak'ın kültürel kimliğini güçlendirdiği ve şehrin turizm potansiyeline önemli katkılar sunduğu belirtildi.

"TARİHİ YAPILARIN KORUNMASI ŞEHİR HAFIZASI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Konaktaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Kahveci, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik mesajlar verdi. Kültürel yapıların aslına uygun yaşatılmasının gelecek nesiller için bir köprü olduğunu vurgulayan Kahveci, "Tarihi yapıların titizlikle korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, şehir hafızasının yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Kütahya'mızın köklü kültürel mirasını yaşatan ve turizm değerini her geçen gün artıran bu tür projelere destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Germiyan Sokak'ın tarihi dokusunu tahkim eden çalışmaların ve kent genelinde kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen projelerin ele alındığı ziyaret, incelemelerin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Kütahya Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eyüp Kahveci, Şeref Han, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Şeref Han Konağı'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü

13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
12:16
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
11:49
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 13:13:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Şeref Han Konağı'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.