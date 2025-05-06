Başkan Kaya'dan Gönüllü Öğrencilere Teşekkür Belgesi - Son Dakika
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Başkan Kaya'dan Gönüllü Öğrencilere Teşekkür Belgesi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde gönüllü olarak görev alan öğrencilere teşekkür belgeleri verdi. Gelecek bayramda daha güzel etkinlikler yapmayı hedeflediklerini belirtti.

06.05.2025 12:21
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye'nin düzenlediği etkinliklerde gönüllü olarak görev alan öğrencilere teşekkür belgesi verdi. Başkan Kaya, "Bir sonraki bayramda inşallah çocuklarımızı ve Trabzon'umuzu çok daha güzel etkinliklerle buluşturacağız" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'nde gönüllü olarak yüz boyama etkinliği yapan Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerini makamında ağırladı. Gerçekleştirdikleri gönüllü hizmetten dolayı öğrencilere teşekkür belgesi veren Başkan Kaya, Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'nin büyük beğeni topladığını belirterek, ekinliklere destek veren gönüllülerin büyük payı olduğunu söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerine teşekkür eden Başkan Kaya, "Emeklerinize sağlık, çok güzel bir iş çıkardınız. Çocuklarımız ve aileleri çok mutlu oldular. Bütün Trabzon, bizim etkinlikleri konuştu, sizlerin de katkısı sayesinde çok güzel bir 10 gün geçirdik. Belediyemiz ve şehrimiz adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bayramda inşallah çocuklarımızı ve Trabzon'umuzu çok daha güzel etkinliklerle buluşturacağız" diye konuştu.

Kaya, daha sonra Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'nde yüz boyama etkinliği yapan Aynur Uçan, Burak Biryan, Bahar Naz Yolcu, Hayrunnisa Çorbacı, Hümeyra Güner, İlayda Doksanbir, Nehir Nisa Atabay, Nurcan Bayram, Yağmur Altuntaş, Zülal Kavak, Melek Sümeyye Yerebakan, Suzan Güllaç, Firdevs Temel, Akın Okumuş, Büşra Balcıoğlu ve İremnur Aslan'a teşekkür belgelerini verdi.

Ortahisar Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını kaydeden Kaya, "Burada bir aileniz eviniz var. Sizler için yapabileceğimiz bir şey olduğunda belediye olarak her zaman yanınızdayız, bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Kaya'dan Gönüllü Öğrencilere Teşekkür Belgesi - Son Dakika

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