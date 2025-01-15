Başkan Kaya'dan Görme Engelliler Haftası'nda Kritik Açıklamalar

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(TRABZON) - Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği ile Altı Nokta Körler Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kaya, "Bu ülkede o kadar anormallikler oluyor ki, yaşananlara bakınca, 'olmaz' diye bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği ile Altı Nokta Körler Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Savaş Yol ve Altı Nokta Körler Derneği Trabzon Şube Başkanı Mehmet Çiçek, görme engellilerin, başta ulaşım olmak üzere şehirde yaşadıkları sorunları dile getirdi, bazı taleplerde bulundu.

Talep ve önerileri dinleyen Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sorunların çözümünü sağlayacaklarını, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sorunların yetkilere iletilmesi için ise yardımcı olacaklarını söyledi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası belediyeler üzerinde oluşan ekonomik baskıları dile getiren Başkan Kaya, şunları kaydetti:

"Gelirlerimizden iki ayda 68,6 milyon kesinti yaptılar"

"Zor şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Borçlara ilişkin kesintiler başladı, gerçekten elimiz kolumuz bağlandı diyebilirim. Gelirlerimizden iki ayda 68,6 milyon kesinti yaptılar. Bizi ciddi anlamda sıkıntıya düşürdüler. Geçmiş dönemden kalan borçlar bugün bizden kesiliyor. Aslında bizden kesilmiyor, Trabzon'dan, vatandaştan kesiliyor. Çünkü ben o parayı alıp cebime koymuyorum. Ticaret yapmıyorum, vatandaşa hizmet ediyorum. Özellikle dar gelirli, dezavantajlı, ihtiyaçlı gruplara hizmet ediyoruz. Kent Lokanta'mızdan tutun da sobası olmayana soba desteği, odun-kömür desteği, kumanya desteği, evde bakım hizmetleri gibi çalışmalar yapıyoruz. Şimdi de Halk Süt uygulamasını başlattık. Sütünü alamayan yavrularımızın ailelerine destek oluyoruz. Bunun dışında beslenme saati uygulaması başlattık. Okulda beslenme saatinde evden yiyecek getiremeyen öğrencilerimiz için, içinde meyve suyu, süt, sandviç, kuruyemiş ve meyveden oluşan, üzerinde belediyenin reklamı olmayan bir paket hazırlıyoruz, ailelerimize veriyoruz. Onlar da okula giden çocuklarına veriyor. Yine Çölyak hastalarımıza yönelik gıda destek paketlerimiz var, halk ekmek büfelerimiz var. Tamamen vatandaşımızın derdine derman olmaya yönelik hizmetler, faaliyetler bunlar. Bu kaynaklarla bu hizmetleri yapmanın derdinde iken böyle bir tabloyla karşılaşınca elimiz kolumuz hizmet anlamında bağlandı. Çünkü vatandaşa edilen hizmete mani oluyorlar. Umarım bunu anlarlar ve bu yanlıştan vazgeçerler."

Türkiye'de pek çok anormallikler yaşandığını ve yarın neyle karşılaşacaklarını öngöremediklerini belirten Başkan Kaya, şöyle tamamladı:

"Bize gelen 14 bin küsur iş başvurusu var. Hayretler içindeyim, gerçekten çaresiz kaldım. Bir avukat kızımız geldi, iş istedi. Çok üzüldüm, benim de iki kızım var. Avukat kızımız bana, 'Sokak süpürmeye razıyım' diyor! Önümüzü göremiyoruz, gerçekten yarın neyle karşılaşacağımı öngöremiyorum. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, işte Beşiktaş Belediye Başkanımızın başına gelenler. Yarın baktık aynı şey bize uygulandı. Bu ülkede o kadar anormallikler oluyor ki, yaşananlara bakınca, 'olmaz' diye bir şey kalmadı. Bu ülke hepimizin, çok güzel bir ülkemiz var. Birlik, beraberlik içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz ama maalesef istemiyorlar. Ayrıştırıyorlar, ötekileştiriyorlar, haksızlık yapıyorlar."