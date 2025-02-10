Başkan Kaya, Dolmuş Duraklarının Taşınmasını Eleştirdi

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(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çömlekçi'den Moloz bölgesine taşınan dolmuş ve otobüs duraklarının Çömlekçi esnafını ve doğu ilçelerine seyahat eden vatandaşları mağdur ettiğini dile getirerek, "Bu meseleyi enine boyuna bir masaya yatıralım. Esnafımızın mağduriyetinin giderileceği şekilde, doğudaki sekiz ilçemize giden dolmuşların, otobüslerin kullanabileceği ve Meydan'dan da ulaşımın kolay olacağı bir alanı o bölgede planlayalım" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Kaya, şehir planlaması çerçevesinde doğu ilçelerine giden dolmuşların Pazarkapı'daki Moloz mevkisine taşınmasıyla ilgili uygulamayı değerlendirdi. Dolmuş duraklarının Çömlekçi'den Moloz mevkiine taşınmasının esnafı mağdur edeceğini belirten Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Trabzonumuzun doğu ve batı olmak üzere iki bölgesi var. Dolmuş duraklarının Moloz'a taşınması, özellikle doğudaki ilçelerimizi ilgilendiren bir mesele. Batı tarafındaki ilçelere gidecek vatandaşlarımızın işini kolaylaştıran bu uygulama sonrası, doğu ilçelerimize seyahat edecek vatandaşlarımızın Moloz'a ulaşması konusunda ciddi bir sıkıntı oluştu. Ayrıca Çömlekçi, kadim bir ticaret merkezidir. Dolmuş duraklarının tamamının Moloz'a taşınması, oradaki esnafımız açısından büyük mağduriyetler oluşturuyor. Gönül ister ki, bu meseleyi enine boyuna bir masaya yatıralım. Çömlekçi'de yıllardır ticaret yapan, kira ödeyen, personel istihdam eden esnaflarımızın mağduriyetinin de giderileceği şekilde, doğudaki sekiz ilçemize giden dolmuşların, otobüslerin kullanabileceği ve Meydan'dan da ulaşımın kolay olacağı bir alanı, o bölgede planlayabilelim. Bu konunun yeniden ele alınması gerektiğini ifade ediyorum."

Ortahisar Belediye Meclis üyesi Celal Akaç da gündem dışı söz alarak Sera Gölü'nde yapılan temizlik çalışmalarında çıkarılan atıkların denize dökülmesi, Gülcemal Projesi alanına hafriyat dökümü ve Ramazan ayında yapılacak iftar programlarıyla ilgili konuştu.

"Bakış açımız buna yönelik"

Sera Gölü'nde yapılan temizleme çalışmalarında çıkarılan atıkların Akçaabat sahiline dökülmesine ilişkin Akaç, "Bu kentte katı atık ve hafriyat yönetimi sorunu var. Akçaabat sahiline dökülen hafriyatın kanunlar ve nizamlar ölçüsünde yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Atık ve hafriyatların döküldüğü dolgu alanlarının, denizle ilişkisi kesildikten ve ilgili kanunlara uyularak yapılması gerektiğinin altını çizen Akaç, "Arkadaşlarımızın yoğunluklu olarak ifade etmeye çalıştığı budur. Akçaabat sahilindeki dolgu alanındaki o niteliksiz veya korumasız dolgunun, bir an önce tedbirler alınarak yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bizim bakış açımız buna yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Gülcemal Projesi'nin yapıldığı alana hafriyat dökülmesinin geçici olup olmadığını soran Akaç, şöyle konuştu:

"Gülcemal Projesi, bizim bu kentin aynası olarak gördüğümüz bir projedir. Ortahisar Belediyesi olarak her ne kadar bizim görev alanımız olmasa da, buranın dizaynına ilişkin bir takım çalışmalarımız vardı, ara sıra burada muhtelif olarak gündeme getirilmişti. Katı atık, hafriyat olarak yakın zamanda tekrar Gülcemal'in kısmi olarak kullanıldığını gözlemliyoruz. O açıdan, acaba bu hafriyat dökümü projeye ilişkin bir takım planlamalara dayalı olarak mı yapılıyor yoksa alternatif bir hafriyat alanı yaratılmadığından geçici olarak mı o bölge kullanılıyor. Bu konuda bilgi talep ediyoruz."

"Ramazan ayında iftar planlamalarımız var"

Ramazan ayına yönelik Ortahisar Belediyesi'nin bazı planlamalar yaptığını da dile getiren Akaç, Kent Lokantaları'nın bulunduğu alanlarda Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanların kullanılmasını yönelik taleplerini, şöyle dile getirdi:

"Önümüz Ramazan ayı. Ramazan ayında belediyelerimizin birtakım etkinlikleri oluyor. Bu etkinliklere dair planlamalarımız devam ediyor. Ortahisar Belediyesi olarak özellikle yoksul veya iftara evine yetişemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza yönelik iftar planlamalarımız var. Özelikle Kent Lokantalarımızın bulunduğu İnönü Mahallesinde ve Meydan bölgesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin alanlarını kullanmak istiyoruz, bu konuda katkınızı bekliyoruz."