Başkan Kaya, Gülbaharhatun'da Mahalle İftarı Düzenledi - Son Dakika
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Başkan Kaya, Gülbaharhatun'da Mahalle İftarı Düzenledi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Gülbaharhatun Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek ramazan ayının bereketini paylaştı. Çocukların sorularını yanıtlayan Kaya, iftar sonrası vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

26.03.2025 11:00
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Gülbaharhatun Camii önünde kurulan iftar alanında mahalle sakinleriyle selamlaştı, ramazanlarını kutladı, gösterdikleri ilgi ve sevgiye teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi'nin mahalle iftarları, dün akşam Gülbaharhatun Mahallesi'nde devam etti. İftar programına, Başkan Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, Gülbaharhatun Mahalle Muhtarı Hikmet Mısır, Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

İftara katılan çocuklar, Başkan Kaya'ya, "Başkanım, Ekrem Başkan çıkacak değil mi?" diye sordu. "Çıkacak tabii" diye cevap veren Başkan Kaya, çocuklara, "Çıksın değil mi?" deyince, çocuklar her birlikte, "Evet, çıksın" dedi.

Akşam ezanının okunmasının ardından dualar edildi, oruçlar açıldı. Başkan Kaya, iftarın ardından caminin yanındaki çay ocağında vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

"İftar sofrasında ramazanın bereketini birlikte paylaştık"

Ramazan ayının, birlik ve beraberliği pekiştiren, dayanışma ve paylaşma duygusunu güçlendiren çok değerli bir zaman dilimi olduğunu dile getiren Başkan Kaya, "Bizler de Gülbaharhatun Mahallemizde, kıymetli hemşehrilerimle Ramazan'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı iftar sofrasında bir araya geldik, bu güzel ayın bereketini birlikte paylaştık. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyor, Ramazan'ın herkese sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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