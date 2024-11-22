Başkan Kırgöz, Salihler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

(İZMİR)- Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mahalle buluşmaları kapsamında Salihler Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Kırgöz, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Dikili'nin tüm mahallelerinde buluşmaların devam edeceğini belirten Başkan Kırgöz, "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Salihler Mahallemizde komşularımızla bir araya geldik. Önerilerini dinleyerek notlarımızı aldık, çözümleri birlikte konuştuk. Halkımızın sesini dinleyerek ilçemize değer katmaya devam ediyoruz" dedi.
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