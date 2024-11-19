Başkan Köse\'den Giresunlu Vatandaşlara Çağrı: İkametgahınızı Şehir Merkezine Taşıyın!

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehir merkezi nüfusunun artırılması için vatandaşları ikametgahlarını şehir merkezine taşımaya davet etti. Başkan Köse, "Şehir merkezinin nüfusunu artırarak altyapı, sosyal hizmetler ve ticaretin güçlenmesini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla hemşehrilerimizi ikametgahlarını şehir merkezine aldırmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Köse, Giresun'un şehir merkezi nüfusunun artırılması için vatandaşları ikametgahlarını şehir merkezine taşımaya davet etti. Giresun'un hızla büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu belirten Başkan Köse, bu gelişimin sağlıklı olabilmesi için nüfusun gerçek şekilde kayıt altına alınması gerektiğini bildirdi. Köse, "Şehir merkezinde yaşayan ancak ikametgahları köy veya ilçelerde olan vatandaşlarımızın, ikametgahlarını şehir merkezine almalarını istiyoruz. Nüfusumuzun artmasıyla İller Bankası'ndan daha fazla maddi kaynak elde edeceğiz ve bu durum bizim elimizi daha da güçlendirecek. Biz Giresun'un kalkınması ve daha yaşanabilir bir şehir olması için çalışıyoruz. Şehir merkezinin nüfusunu artırarak altyapı, sosyal hizmetler ve ticaretin güçlenmesini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla hemşehrilerimizi ikametgahlarını şehir merkezine aldırmaya davet ediyorum. Bu, Giresun'un gelişimi açısından büyük bir adım olacak" dedi.

İkametgahların köy ve ilçelere kaymasının şehirdeki hizmetlerin daha verimli olmasını zorlaştırdığına dikkat çeken Başkan Köse, "Giresun'un merkezinde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte daha güçlü bir şehir kimliği oluşturabiliriz. Şehirdeki altyapı ve sosyal hizmetlerin daha verimli olması için bu adım oldukça önemli. Bu çağrımıza katılımın artmasıyla birlikte şehrimize daha fazla yatırım çekme imkanı yakalayacağız. Giresunluları şehrine sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Köse, ikametgah taşımalarının e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüğü'ne giderek yapılabileceğini, son tarihin ise 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlattı.