Başkan Kotan, 23 Nisan Parkı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Kotan, 23 Nisan Parkı'nda Vatandaşlarla Buluştu

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Siteler Mahallesi'nde yer alan 23 Nisan Parkı ve Emekli Kahvesi'nde incelemelerde bulundu. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kotan, yapılan öneriler doğrultusunda iyileştirmeler yapacağını açıkladı.

29.01.2025 16:14  Güncelleme: 18:23
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Siteler Mahallesi'nde yer alan 23 Nisan Parkı ve 23 Nisan Emekli Kahvesi'ni ziyaret etti. Parkta incelemelerde bulunan Başkan Kotan, vatandaşın park içerisi ve çevresinde gördükleri sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek, en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkan Kotan, Siteler Mahallesi'nde yer alan 23 Nisan Parkı ve 23 Nisan Emekli Kahvesi'nde vatandaşla bir araya geldi. İlk olarak Emekli Kahvesi'nde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kotan, tesiste de incelemelerde bulunarak görevlilerinden bilgi aldı. Emekli Kahvesi ziyareti sonrasında 23 Nisan Parkı içerisi ve çevresinde de incelemelerde bulunan Başkan Kotan, park içerisinde bulunan vatandaşların bu bölgede yapılmasını istediği çalışmaları dinleyerek not aldı.

"Emekli vatandaşlarımızın ekonomik kaygılarını biliyoruz"

Vatandaşlardan gelen önerileri önemsediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yapacaklarını söyleyen Başkan Kotan, vatandaşın sorunlarını yerinde dinlemenin önemine dikkat çekti. Vatandaşın güvenli, hijyenik ve konforlu sosyal alanlara sahip olması için çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Kotan, 23 Nisan Parkı ve Emekli Kahvesi'nde vatandaşın önerileriyle birtakım iyileştirmeler yapacaklarını kaydetti. Emekli Kahveleri'nde yaptıkları birtakım iyileştirmelerin memnuniyetle karşılandığını belirten Başkan Kotan, "Emekli vatandaşlarımızın ekonomik kaygılarını biliyoruz. Onların en azından buralarda daha konforlu vakit geçirebilmelerini sağlamak istiyor ve ona yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Önümüzdeki günlerde, aldığımız notlar doğrultusunda burada çalışmalar yapacağız"

23 Nisan Parkı'nda yaptığı incelemelerde notlar alan Başkan Kotan, "Burası Konyaaltı'nın en büyük ve en güzel parklarından biri. Dolayısıyla gün içerisinde her yaştan yüzlerce vatandaşımız burada vakit geçiriyor. Bugün burayı da yerinde inceleyerek, buradaki vatandaşlarımızla da buluşmak istedik. Kendilerinden, park ve çevresiyle ilgili gördükleri sıkıntıları ve önerilerini dinledik ve tek tek not aldık. Önümüzdeki günlerde, aldığımız notlar doğrultusunda burada da çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Kotan, 23 Nisan Parkı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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