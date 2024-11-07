Başkan Kul, Esnafla Çay Simit Sohbeti Yaptı - Son Dakika
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Başkan Kul, Esnafla Çay Simit Sohbeti Yaptı

Başkan Kul, Esnafla Çay Simit Sohbeti Yaptı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı.

07.11.2024 17:53
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kocaman Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kul, "Birlikte Terme" anlayışıyla çay simit sohbetlerinde sabahları ilçe esnafı ile bir araya geliyor.

Bu kapsamda Kocaman Caddesi'nde esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Kul, "Çayın, simidin tadı kalabalık esnaf sofrasında daha güzel. Soframızın sohbeti, biraz gündem biraz da yaptıklarımız ve yapacaklarımız." ifadesini kullandı.

Terme'de şehrin geleceğine iz bırakmak için önemli projeler yapıldığını anlatan Kul, "Her hizmetimizde sizlerin de fikirlerini alarak bu güzel şehre hizmet etme arzusu içerisindeyiz. Şüphesiz ki esnafımız bizim için çok önemli. Bizim gören gözümüz, işiten kulağımızsınız. Halkla ilişkilerin sağlıklı kurulduğu yönetimler daha doğru işler yapar. Hem sizlerin yanında olacağız hem de gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Kul, Esnafla Çay Simit Sohbeti Yaptı - Son Dakika

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