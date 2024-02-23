Tokatköy TOKİ'de örnek daireleri gezen Başkan Murat Aydın: "Kentsel dönüşüm seçimden sonra daha da hız kazanacak"
İSTANBUL - Beykoz'da ilk kentsel dönüşüm projesi Tokatköy Mahallesi'nde yüzde 80'e yaklaştı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, hak sahipleriyle yapımı tamamlanan örnek daireleri gezdi. Başkan Murat Aydın, "Sakın kimse yerini yurdunu satmasın. Bu topraklar değerlidir. Beykoz altın gibi yerdir" dedi.
Beykoz Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan, inşaatların TOKİ eliyle yapıldığı "Tokatköy Kentsel Dönüşüm" Projesi kapsamında 82 bin 792 m2'lik alanda toplam 776 yeni konut ve 47 de iş yeri inşası devam ediyor. Projenin temeli 4 Kasım 2022'de dönemin Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla atılmıştı.14 aylık süre zarfında 87 bloğun kaba inşaatları hızla tamamlanırken, örnek daireler Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın katılımıyla bugün hak sahipleriyle gezildi.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Buradaki insanların, gençlerin gözündeki ışıltı, yüzündeki tebessüm bizim motivasyon kaynağımız. Güzel binalar ortaya çıkmaya başladı. Allah göstermesin eski haliyle bir deprem olsaydı burası kıyameti yaşardı. Bu binalar yapılırken 3 bin tane kazık çakıldı sağlam zemine ulaşmak için. Burada hemşerilerimizle el birliği yaptık. Bizden önceki başkanımız ve Kiptaş ile birlikte bir süreç başlamıştı. Ama Kiptaş olayı çözemedi. Nötr kaldı konuya. Biz de o dönem Bakan olan Murat Kurum başkanıma gittik ve geçen yıl temelleri attık. Buradaki 660 hemşerimizin yüzde doksanı biz bu projede varız dedi. Bir kısım insanlar nereden buraya geldiler onu da bilmiyoruz. Ana muhalefet partisi, bazı dernekler buraya başka yerlerden insanlar o dönemde taşıdılar. Ortalığı ayağa kaldırdılar sanki insanlar dışarı atılıyor gibi ama şu anda gelin görün bütün binalar hazır. İki yıllık kira bedeline vatandaşlarım ev sahibi oluyorlar. Ben hemşerilerime şunları söylemek istiyorum. Sakın dışarıda konuşulan gerçeği yansıtmayan sözlere itibar etmeyin. Sakın yerlerinizi satmayın. Beykoz altın gibi yerdir. Şunu da belirteyim kentsel dönüşüm projelerimiz seçimden sonra hız kazanacaktır." diye konuştu.
"Biz dönüşüme her zaman evet dedik"
Örnek daireleri gören hak sahipleri ise, "Çok mutluyuz. Çok memnunuz. Çünkü deprem ülkesiyiz. Bizim için en büyük kriter bu binaların depreme karşı dayanıklı olması. Böyle bir projede bizim de bir daire alıyor olmamız bizi çok mutlu etti. Biz dönüşüme her zaman evet dedik" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Başkan Murat Aydın: Kentsel dönüşüm seçimden sonra daha da hız kazanacak - Son Dakika
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları olay yerine gitmek için yola çıktıkları sırada kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?