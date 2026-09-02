Konak Belediye Başkanı Mutlu, Zabıta Haftası’nı kutladı: "Gece gündüz alanlarda olmaya devam edeceğiz"

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yılının kutlandığı Zabıta Haftası'nda zabıta personeliyle bir araya geldi. Başkan Mutlu, "Hep birlikte daha düzenli, daha kurallı, daha temiz bir Konak için çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki biz Konak'ta, sizlerle birlikte kocaman bir aileyiz" dedi.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yıldönümünde zabıta personeliyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutladı.

Basmane Semt Merkezi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen buluşmada, belediye bürokratları, zabıta komiserleri, amirleri ve personeli yer aldı.

Nilüfer Mutlu, yaptığı konuşmada Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin üstlendiği zorlu görevi başarı ve bağlılıkla yerine getirdiğini belirterek, zabıta personeline özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Mutlu, köklü bir tarihe sahip Zabıta Teşkilatı'nın yerel yönetimlerin asli unsurlarından olduğunu dile getirerek, "Zabıta teşkilatı, Türkiye'nin en kadim kuruluşlarından, en eski oluşumlarından ve yerel yönetimlerin bir kenti yönetebilmesinde, en önemli asli unsurlarından. Dolayısıyla sizin çalışmanız ve emeğiniz bizim için çok kıymetli. Ben göreve, kaldırımında işgallerin olmadığı, yayaların ve engellilerin rahatça yürüdüğü, inşaatlarının düzgün düzenli bir şekilde yapılarak sokaklara taşmadığı, en ufak bir cephe boyamanın bile kuralıyla yapıldığı bir Konak özlemiyle geldim. Çünkü kent ancak kurallarla yönetilirse birlikte yaşamanın mümkün olabileceği bir yer. Sizlere, bu Konak'ı gerçekleştirme yolunda attığımız adımlara verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BİZ KONAK'TA, SİZLERLE BİRLİKTE KOCAMAN BİR AİLEYİZ"

İzmir'in kalbi Konak'ın kayıtlı nüfusunun çok üstünde bir nüfusa her gün ev sahipliği yaptığını, diğer ilçelerden daha farklı bir konumda olduğunu dile getiren Başkan Mutlu, zabıtanın zorlu bir görev üstlendiğinin altını çizdi. Başkan Mutlu, Konak'ta bir aile olarak tüm zorlukları birlikte mücadele ederek aştıklarına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Zorlu bir görev yapıyorsunuz. Bu zorluğu bilerek mücadelemizi, çalışmamızı yapıyoruz. Ben, el birliğiyle üzerinden gelemeyeceğimiz, aşamayacağımız hiçbir zorluk olmadığına inanıyorum. Hep birlikte daha düzenli, daha kurallı, daha temiz bir Konak için çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun, süreç kolay değil. Ama ben, sizin ışıltınızla, çalışkanlığınızla, Konak'a olan bağlılığınızla bunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. İyi ki biz Konak'ta, sizlerle birlikte kocaman bir aileyiz. Bundan sonra da hep birlikte olmaya, çalışmaya, Konak için gece gündüz alanlarda olmaya devam edeceğiz."