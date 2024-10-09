Başkan Ömer Günel, Doğal Şehirler Birliği İçin Aydın'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, başkanı olduğu Doğal Şehirler Birliği adına Germencik, Söke ve Didim'e ziyaretlerde bulundu.

Başkan Ömer Günel, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için gittiği Aydın'da önce İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile bir araya geldi. Aydın'a kısa süre önce atanan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ı makamında ziyaret eden Başkan Günel, yeni görev yerinde başarılar diledi. Daha sonra Jandarma Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi'yi ziyaret eden Günel, ardından Germencik, Söke ve Didim belediyelerine giderek Kuşadası Belediyesi'nin kurucusu olduğu Doğal Şehirler Birliği üyeliği davetinde bulundu.

Germencik Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkanı Burak Zencirci ile bir araya gelen Başkan Günel, kentlerin doğal, kültürel ve tarihi dokusunun ve değerlerinin korunması, geleceğe taşınması ve bu değerlerin tanıtımı için geçen yıl aralarında Kuşadası Belediyesi'nin de bulunduğu 11 belediye tarafından kurulan Doğal Şehirler Birliği'nin güçlenmesinin önemine dikkat çekerek Başkan Burak Zencirci'ye birliğe üye olması davetinde bulundu. Ziyareti için Başkan Ömer Günel'e teşekkür eden Başkan Zencirci ise birliğe üye olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Germencik Belediyesi ziyaretinin ardından Başkan Zencirci ile birlikte CHP Germencik İlçe Örgütü'nü ziyaret eden Başkan Ömer Günel, burada CHP Germencik İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ ve partililer tarafından karşılandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktığının altını çizen Başkan Günel, yerelde elde edilen bu başarıyı genel seçimlere taşımak için çok çalışmak ve güç birliği içerisinde bulunmak gerektiğini ifade etti.

Germencik'in ardından Söke Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Doğal Şehirler Birliği davetini yineledi. Başkan Mustafa İberya Arıkan ise birliğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek Söke Belediyesi olarak Doğal Şehirler Birliği'ne üye olmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Ziyaretin ardından Başkan Ömer Günel, CHP Söke İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek İlçe Başkanı Muammer Akmazlar ve ilçe yönetimi ile buluştu.

Başkan Ömer Günel, ziyaretlerini Didim Belediyesi ile tamamladı. Didim Belediyesi'nde Başkan Hatice Gençay ile buluşan Başkan Ömer Günel, ardından CHP Didim İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. İlçe Başkanı Aşkın Atlı ve partililerle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, gündemi değerlendirip, gelen soruları yanıtladı.