Başkan Özalp'tan Su Sayacı Uyarısı - Son Dakika
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Başkan Özalp'tan Su Sayacı Uyarısı

Taşova Belediye Başkanı, aşırı soğuklar nedeniyle su sayaçlarına karşı önlem alınmasını istedi.

20.02.2025 14:17
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Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, vatandaşları aşırı soğuk nedeniyle yaşanan su sayacı arızalarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı.

Özalp, gazetecilere, soğukların etkili olduğu bölgede dona karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Don gerçekleştiği zaman sayaçlara kesinlikle sıcak su ve ateş tutulması gerektiğini belirten Özalp, "Bu işlem yapıldığında sayaçlar tamamen zarar görecektir. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaçların kalın yün kumaş, kauçuk, sünger ya da telis parçaları ile sıkıca sarılarak muhafaza altına alınması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Özalp, yardım için belediyenin 24 saat hizmet sunduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA

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