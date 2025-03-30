Başkan Posbıyık, Ramazan Bayramı'nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu Yaptı

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ramazan Bayramı'nın ilk günü belediyede düzenlenen bayramlaşma programında, siyasiler, belediye çalışanları, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Başkan Halil Posbıyık'ın makamında yapıldı.

Başkan Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, belediyede çalışan personel, zabıta, itfaiye, birim müdürlükleri, gazeteciler ve misafirlerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu törende, Başkan Posbıyık katılımcıların ve Ereğli halkının bayramını kutladı.

"Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum"

Ülkenin zor koşullardan geçtiğini ve birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirten Posbıyık, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca sevgi, barış ve dostluk duygularıyla birbirimize daha da kenetlendik, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz, değerli hemşehrilerimiz aramızda. Allah sağlık sıhhat içerisinde nice bayramlara erişmeyi hep birlikte nasip etsin. Ereğli'de birlik beraberlik havası içinde Ereğli'ye hizmet etmeyi nasip etsin. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, dargınlıkları unutturan, sevgi ve saygıyı pekiştiren özel günlerdir. Bu bayramda büyüklerimizi ziyaret edelim, küçüklerimizi sevindirelim ve ihtiyaç sahiplerini unutmayalım. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, umutlarımızı tazeleyen bir bayram geçirelim. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, bayramın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve esenlik getirmesini diliyorum."