Başkan Sevindi'den 19 Mayıs Mesajı

(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

Başkan Sevindi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı bir mesajla kutladı. Sevindi'nin mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"'Onlar bu ülkeden ümidi kestiler, bavulları zihinlerinde topladılar ve bir gün gidecekler' denilen gençler, bir seçim daha beklemeye karar vermişlerdir. İlk adımdayız. O günlerde işgal orduları gelince birisi Kartal istimbotunun üstünde o işgal donanmalarına bakarak, mavi gözleri ufuk çizgisinde, yanındaki yaverine 'Üzülme çocuk, geldikleri gibi gidecekler' demişti. Geldikleri gibi gidecekler! Bandırma Vapuru'na bindi ve buraya geldi. İlk adımı atmaya, memleketi kurtarmaya geldi. Biz onun peşinden, onun izinden yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyenler, o ilk adımı takip edenler, hepinize minnettarız. Tüm gençlere sesleniyorum; sizler dünyanın en güzel gençlerisiniz. Umudu kaybetmeyin, enseyi karartmayın, kimseden korkmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız. 19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum."