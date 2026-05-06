Cemil Tugay Çırpı'da Halkla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemil Tugay Çırpı'da Halkla Buluştu

06.05.2026 11:25  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayındır Çırpı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi ve Hıdırellez kutlamalarına katıldı. Mahalle sakinlerinin taleplerine önem veren Tugay, altyapı eksikliklerinin giderileceğini belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayındır Çırpı Mahallesi'ni ziyaret ederek burada yaşayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun eşlik ettiği ziyarette Başkan Tugay, mahalle sakinlerinin Hıdırellez'ini de kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bayındır'a bağlı Çırpı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. İlk kez bir büyükşehir belediye başkanının kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen mahalle sakinleri Başkan Tugay'ı sevinçle karşıladı. Başkan Cemil Tugay'a ziyaretinde Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve Meclis üyeleri eşlik etti.

"Eksikler tamamlanacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, vatandaşları tek tek dinleyerek kendisinden beklentilerini sordu. Tugay, bölgenin altyapı eksiklerinin tamamlanması ve çocukların halı saha taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Çırpı sakinlerinin sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tugay, "Baharı karşıladığımız bu güzel Hıdırellez gününde Bayındır Çırpı'da yurttaşlarımızla buluştuk. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını ve bizden isteklerini dinledik. Şehrimizin her bir ilçesine, her bir İzmirliye kulak veriyor; hiçbir sorunu çözümsüz bırakmamak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Tugay Çırpı'da Halkla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri

12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:59:25. #7.13#
SON DAKİKA: Cemil Tugay Çırpı'da Halkla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.