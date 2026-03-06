Cemil Tugay, Beydağ'da Üreticilere Fidan Dağıttı, Vatandaşlarla İftar Yaptı - Son Dakika
Cemil Tugay, Beydağ'da Üreticilere Fidan Dağıttı, Vatandaşlarla İftar Yaptı

06.03.2026 23:19
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan ayında Beydağ'da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Tugay, tarım destekleme amaçlı fidan dağıttı ve dayanışmanın önemini vurguladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan ayında Beydağ'da hem fidan dağıtarak tarıma destek oldu, hem de vatandaşlarla iftar açarak birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Tugay, "Zorlukları milletimizle omuz omuza aşarız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayında dayanışma ruhuyla sofraların bereketini artırdığı iftar programlarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Tugay, Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda düzenlenen iftarda bu kez Beydağlılarla bir araya geldi. İftara, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve eşi Demet Başaran, Beydağ İlçe Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Tugay ayrıca iftar öncesinde, ipekböcekçiliğini geliştirmek amacıyla üreticilere fidan dağıttı.

Birlik, dayanışma ve umut mesajı

Programda konuşan Başkan Tugay, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Bu sofrayı güzel ve değerli yapan şey sizin varlığınız ve sizinle oluşan birlik, beraberliktir. Ramazan, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde aynı sofrayı paylaşabildiğimiz için çok değerli ve güzel bir ay. Diliyorum ki bu ay hem bu yılı hem de sonraki yılları şehrimiz ve insanlarımız için hayırlı kılsın, bereketli bir yılın başlangıcı olsun. Her türlü sıkıntının bizden uzak olduğu, kimsenin aç kalmadığı, kimsenin sokakta yatmadığı güzel günlere vesile olsun. Bunları güzel dilekler olarak diliyoruz ama sadece niyet etmekle kalmayıp emek harcamamız gerektiğini biliyoruz. Diliyorum ki bu güzel ve büyük milletin şanına, şerefine, geçmişine ve tarihine yakışır bir geleceği olur. Bugünlerde yaşadığımız, hepimizin içini acıtan fukaralık, yoksulluk ve işsizlik sona erer. Biz çalışarak, milletimizle el ele, kol kola, omuz omuza vererek zorlukları aşarız" dedi.

Başkan Tugay'a teşekkür

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ise, "Ramazan; birliktir, beraberliktir, dayanışmadır, kültürdür ve paylaşmaktır. Üç yıldır bu vesileyle bizleri bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. Kendisiyle aynı takımda olmaktan büyük gurur duyuyorum. İzmir'le yatıp İzmir'le kalkan, insanların daha iyi bir yaşam sürmesi için mücadele eden Başkanımız, bugün de sizlerle birlikte olmak için iki saat yol geldi ve yine iki saat yol giderek programına devam edecek. Bizleri sizlerle bir araya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Üreticilere fidan desteği

Başkan Tugay, iftar öncesinde üreticilerden gelen talep doğrultusunda bölgede ipekböcekçiliğini desteklemek amacıyla bin akdut fidanı dağıttı. Destek programının devamında ise önümüzdeki hafta Beydağ Belediyesi iş birliğiyle ilçede bir dut plantasyon alanı oluşturulacak. Bu çalışma ile ipekböceği yetiştiriciliği için gerekli olan dut yaprağı üretiminin artırılması ve sürdürülebilir bir üretim altyapısının oluşturulması hedefleniyor. İpekböceği yetiştiriciliği; kadın emeğinin üretime daha etkin şekilde kazandırılması, aile işletmelerinin desteklenmesi, kooperatifçilik yapısının güçlendirilmesi ve kırsal gelir çeşitliliğinin artırılması açısından önemli bir potansiyel taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, bu alandaki üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik destek çalışmaları sürecek.

Kaynak: ANKA

