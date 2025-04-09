Başkan Tugay'dan Gazilere Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Başkan Tugay'dan Gazilere Anlamlı Ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'nde düzenlenen hayır yemeğine katılarak gazilere duyduğu saygıyı ve bağlılığı dile getirdi.

09.04.2025 22:26  Güncelleme: 23:52
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'ndeki hayır yemeğine katıldı. Tugay, "Sizlere hizmet etmek, yardımcı olmak benim için bir onurdur. Sağlıkla, Allah izin verdikçe birlikte olmayı yürekten diliyorum. Bana bir emriniz olduğunda her zaman hazırım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'nde düzenlenen hayır yemeğine katıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay'a Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay eşlik ederken, Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın ve Dernek İkinci Başkanı Adil Tatlı'nın ev sahipliğindeki programda gaziler ve yakınları yer aldı. Başkan Tugay, babası Kıbrıs gazisi Cemal Tugay'ın hayattayken Muharip Gaziler Derneği'ne üye olduğunu hatırlattı ve organizasyona katıldığı için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

"Sizlerle duygusal bir bağım var"

Başkan Tugay, "Benim sizlerle duygusal bir bağım var. Buradaki panoda babamın da adı yazıyor. O da Kıbrıs gazisi olarak bu derneğin üyesiydi. Maalesef babamı kaybettik ama hatırası da, öğrettiği değerler de bize emanet. Babam bir öğretmendi. Öğretmenken askere gitti ve gazi oldu. Hem ülkemizi sevmeyi, kıymetini bilmeyi, hem de bu ülkeye hizmet etmiş insanlara sevgi ve saygı göstermeyi çocuklarına öğretmiş bir babaydı" dedi.

"Bana bir emriniz olduğunda her zaman hazırım"

Babasından aldığı değerleri bir emanet olarak görüp aktardığını ifade eden Başkan Tugay, "Bu vatan için canınızı ortaya koymanız karşılığı ödenemeyecek bir hizmettir. Varlığınızla, duruşunuzla çocuklarımıza, gençlerimize bu ülke için gerektiğinde savaşmanın ne kadar onurlu bir görev olduğunu hatırlatıyorsunuz. Sizlere hizmet etmek, yardımcı olmak benim için bir onurdur. Sağlıkla, Allah izin verdikçe birlikte olmayı yürekten diliyorum. Bana bir emriniz olduğunda her zaman hazırım" diye konuştu.

Başkan Tugay'a daha sonra babası Gazi Cemal Tugay'ın isminin yer aldığı defter ve pano gösterildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Tugay'dan Gazilere Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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