Başkan Tugay\'dan Gazi Derneklerine Destek Çağrısı

Güncel

Hostes ve polisle kavga eden Dilan Çıtak geri adım atmadı! Yaptığını böyle savundu

Aksaray\'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gazi derneklerinin temsilcilerini makamında ağırladı. Tugay, "Mutlaka eksiğimiz, gediğimiz vardır ama daha iyisini beraber başarabiliriz diye düşünüyorum. Dernek olarak sizden beklentimiz gazilerimizle, şehit yakınlarımızla aramızda köprü olmanız. Bizim için değerlisiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 19 Eylül Gaziler Günü'nde kentte faaliyet gösteren şehit yakını ve gazi derneklerinin temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Tugay, şehit yakını, gaziler ve ailelerine ulaşmada derneklerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Dernek temsilcileri Başkan Tugay'a destekleri için teşekkür etti.

Başkan Tugay, "Mutlaka eksiğimiz, gediğimiz vardır, onun için kusura bakmayın ama daha iyisini beraber başarabiliriz diye düşünüyorum. Dernek olarak sizden beklentimiz gazilerimizle, şehit yakınlarımızla aramızda köprü olmanız. Bizim için değerlisiniz. Önümüzdeki aylarda, yıllarda gazilerimiz için daha çok hizmet üretmek istiyoruz. Sizler de biraz bize yol gösterirseniz sevinirim" dedi.