Başkan Tutdere, 4 Yaşındaki Ayfer'in Sürpriz Ziyaretine Gitti - Son Dakika
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Başkan Tutdere, 4 Yaşındaki Ayfer'in Sürpriz Ziyaretine Gitti

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, küçük bir kız çocuğunun evine neden gelmediğini sorduğu diyalogun ardından, verdiği sözü tutarak konteyner kentteki evini ziyaret etti. Başkan, Ayfer Asya ile sohbet edip oyun oynadı.

27.10.2024 16:52  Güncelleme: 17:05
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, parkta yürüyüş yaparken kendisine sarılıp evine neden gelmediğini soran 4 yaşındaki Ayfer Asya Aslantürk'ün isteğini yerine getirdi. Tutdere, evine giderek küçük kıza sürpriz yaptı.

Başkan Tutdere, 14 Ekim'de Cumhuriyet Parkında yürüyüş yaparken, 4 yaşındaki Ayfer Asya koşarak kendisine sarıldı ve "Abdurrahman Tutdere neden sen bizim eve gelmiyorsun" diye sordu. Bu soruya Başkan Tutdere, "Geleceğim, söz veriyorum" diyerek karşılık verdi. Başkan Tutdere'nin, sosyal medya hesabında, 'badem şekeri' notuyla yayınladığı samimi diyalog büyük beğeni topladı.

Tutdere, verdiği sözü tutarak dün Ayfer Asya'nın konteyner kentte yaşayan evine ziyarette bulundu. Kapıda kendisine koşarak sarılan Ayfer Asya'ya, "Geleceğim demiştim, geldim" diyen Başkan Tutdere, küçük kızla sohbet etti, oyun oynadı.

Başkan Tutdere, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızla kurduğumuz bu özel bağlar, bizim için her şeyden kıymetli. Onların geleceği için her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, 4 Yaşındaki Ayfer\'in Sürpriz Ziyaretine Gitti
Kaynak: ANKA

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