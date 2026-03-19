Başkan Ulupınar Vatandaşları Ziyaret Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hizmetler sundu.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşları evlerinde ziyaret eden Ulupınar'ın, hasta yatağından tekerlekli sandalyeye, sağlık ihtiyaçlarından eğitim desteklerine kadar birçok alanda sunulan hizmetleri bizzat ulaştırdığı belirtildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmanın sadece sorumluluk değil, gönül meselesi olarak görüldüğü aktarılan açıklamada, insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla dayanışma ve kardeşlik ruhunun büyütülmeye devam edildiği kaydedildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Kapağan, Rektör Özölçer'i kabul etti

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında kabul etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette üniversitenin yükseköğretim alanında ortaya koyduğu akademik başarılar, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya koyduğu işbirlikleri ile üniversitede sürdürülen kalite odaklı çalışmalar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, üniversitelerin yalnızca eğitim ve akademik bilgi sunmakla sınırlı kalmayıp bulundukları şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde de önemli rol üstlendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özölçer, üniversitenin akademik başarılarının yanı sıra uluslararasılaşma, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve toplumsal katkı alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.

Kapağan da üniversitenin ulusal ve uluslararası camiada ortaya koyduğu akademik başarıları, araştırma faaliyetleri ve toplumsal katkı odaklı çalışmalarıyla dikkati çeken gelişim ortaya koyduğunu belirtti.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği ziyarette, hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 09:59:03. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.