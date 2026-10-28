Başkan Ünlüce 29 Ekim mesajında Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılına vurgu yaptı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Cumhuriyet, umudumuz ve en doğru yol haritamızdır. Eskişehir'den yükselen Cumhuriyet ışığını; bilimle, sanatla, eğitimle, üretimle ve dayanışmayla daha da büyütmeye kararlıyız. Her 29 Ekim'de olduğu gibi Cumhuriyet değerlerini sonsuza dek yaşatmaya bir kez daha söz veriyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan, bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyetimizin 103'üncü yılına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi görülmemiş bir istiklal mücadelesinin neticesidir. Türk milleti, Kurtuluş Savaşı ile esaret zincirlerini kırmış, bağımsızlığını canıyla elde etmiştir. 29 Ekim 1923, milletimizin geleceğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet; eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve çağdaş bir toplum olma iradesinin vücut bulmuş halidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; 103 yıl önce olduğu gibi tüm zorlukları omuz omuza vererek aşacağız. Eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti hep birlikte güçlendireceğiz. Çünkü millet olarak 103 yıl önce neler başarabildiğimizi tüm dünyaya gösterdik.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'i korumak, kazanımlarını büyütmek ve gelecek kuşaklara taşımak hepimizin ortak sorumluluğu. Cumhuriyet, umudumuz ve en doğru yol haritamızdır. Eskişehir'den yükselen Cumhuriyet ışığını; bilimle, sanatla, eğitimle, üretimle ve dayanışmayla daha da büyütmeye kararlıyız.

Her 29 Ekim'de olduğu gibi Cumhuriyet değerlerini sonsuza dek yaşatmaya bir kez daha söz veriyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor; Cumhuriyet şehri Eskişehir'imizin ve ulusumuzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyorum. Yaşasın 29 Ekim, Yaşasın Cumhuriyet."